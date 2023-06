Code e disagi sulla Statale 16 Ma il peggio comincia oggi

Code e disagi tanti. Ma il ’peggio’ deve ancora arrivare. Le restrizioni sulla Statale 16, necessarie per proseguire con i lavori della maxi rotatoria all’incrocio con la superstrada di San Marino e gli altri interventi in corso sull’Adriatica, alla fine scatteranno oggi, quando la strada si ridurrà a una sola corsa per ogni senso di marcia. Il restringimento, aveva annunciato il Comune, dove partire già da ieri. Ma la sistemazione della cartellonistica e altri lavori propedeutici alle modifiche al traffico hanno richiesto qualche ora in più del previsto agli operai della Cbr e delle altre ditte impegnate con i cantieri. il tratto che diventerà a una sola corsia per senso di marcia è quello compreso tra la rotonda all’incrocio con le vie Coriano e Montescudo e il sottopasso di via Rodriguez.

Ieri gli operai hanno iniziato i lavori di restringimento della carreggiata: una modifica che andrà avanti per almeno 5 settimane. Questa modifica, così come le due chiusure di un tratto della Statale 16 per le notte di oggi e domani, sono state decise per ultimare alcuni interventi: la rimozione delle attuali barriere new jersey di cemento, il posizionamento dei nuovi guard rail nonché il completo rifacimento del manto stradale. Stasera prevista la prima chiusura totale al traffico. Dalle 20 fino alle 7 di domani la Statale resterà completamente chiusa alla circolazione nel tratto che va, in direzione Ravenna, dalla rotonda delle Befane fino a quella dell’incrocio con le vie Montescudo e Coriano, mentre in direzione Riccione stop al traffico dalla rotonda con le vie Montescudo e Coriano fino al sottopasso di via Rodriguez. Domani poi si replicherà con una seconda chiusura al traffico: dalle 20 e fino alle 7 di sabato mattina stop a tutti gli accessi a mare e a monte della rotonda con le vie Coriano e Montescudo. Da ieri, per limitare i disagi, la polizia locale ha iniziato a presidiare nuovamente il tratto della Ss16 interessato dai cantieri, come già avvenuto in altre fasi dei lavori. Ma il peggio, come detto, partirà da oggi, con il restringimento a una sola corsia per senso di marcia. I vigili ’piantoneranno’ la Statale con varie pattuglie, anche durante le chiusure serali di oggi e domani.