Cofferati e Cuperlo parlano di democrazia e rappresentanza

In un autunno politico segnato da tensioni sociali e da un dibattito europeo sempre più acceso sul futuro della rappresentanza, la discussione sulla democrazia non è mai stata così urgente. L’inflazione rallenta ma continua a erodere salari e pensioni, mentre la transizione ecologica e digitale rischia di lasciare indietro intere categorie di lavoratori. In questo contesto, la crisi di partecipazione ai corpi intermedi – partiti, sindacati, associazioni – diventa una questione non solo organizzativa ma democratica: chi darà voce a chi non ce l’ha?

È da questa urgenza che prende corpo il convegno "Democrazia e Rappresentanza – Strategie per il domani", promosso da Spi Cgil Emilia Romagna e Lombardia, in programma domani alle ore 9.15 alla Tensostruttura Arena della Regina di Cattolica. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza e trasmesso in streaming, non vuole essere una celebrazione rituale ma un confronto vero: Sergio Cofferati e Savino Pezzotta discuteranno di visione sindacale con Enzo Santolini, mentre Gianni Cuperlo ed Ezio Mauro analizzeranno il futuro politico insieme a Daniele Gazzoli. Gli interventi di Valentina Cappelletti e Massimo Bussandri collegheranno le istanze territoriali a quelle nazionali, prima della conclusione affidata a Tania Scacchetti.

In tempi di polarizzazioni rapide e dibattiti ridotti a slogan, un simile spazio di riflessione rappresenta un atto politico in sé: rimettere al centro il confronto tra idee, non tra fazioni.