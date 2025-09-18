Cofferati e Pezzotta parlano di pace. Flash mob per Gaza

Un flash mob per lo stop alla guerra a Gaza ha dato il via alla giornata dedicata al futuro della rappresentanza sindacale e politica, organizzata a Cattolica dallo Spi-Cgil (il sindacato dei pensionati) della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Più di 700 partecipanti hanno reso visibile la propria volontà di non cedere alla rassegnazione alzando cartelli con la bandiera palestinese e la scritta ‘Palestina libera’.

Così l’attualità ha fatto irruzione nel convegno ‘Democrazia e Rappresentanza - Strategie per il domani’ che ha visto alternarsi sul palco ospiti prestigiosi del mondo sindacale e politico: da Sergio Cofferati a Savino Pezzotta, da Gianni Cuperlo a Ezio Mauro. Insieme a loro i segretari generali dello Spi-Cgil Emilia-Romagna, Enzo Santolini, e dello Spi-Cgil Lombardia, Daniele Gazzoli, hanno dialogato sul tema sempre più centrale della vita sociale del nostro Paese: quello di dare voce ai cittadini sulla pace, la giustizia sociale, il rapporto tra le generazioni.

Per Cofferati "oggi ci sono le guerre che cancellano diritti di popolo e nazioni. Per questo serve rafforzare la democrazia anche dove già c’è. E i diritti sono garantiti dalla rappresentanza che è elemento fondamentale della democrazia". Savino Pezzotta ha sottolineato la necessità di assumere la pace tra gli elementi fondamentali dell’azione sindacale.

Domani ci sarà uno sciopero nazionale di quattro ore ‘per Gaza’, con manifestazioni in tutti i capoluoghi dell’Emilia-Romagna.