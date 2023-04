"Cogliete l’occasione per rinascere"

"Risorgere con Gesù è una garanzia di una vita bella e salvata". Sono le parole con cui il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, ha rivolto l’augurio di buona Pasqua ai riminesi. Parole che Anselmi, in attesa di celebrare la messa in programma oggi alle 11 nel Duomo, ha voluto indirizzare in primis alle persone "che stanno scontando una pena in carcere", le quali sono "più di altri, animate da una spiritualità pasquale". "Pasqua – ricorda il vescovo – è una parola d’origine ebraica ed esprime il concetto di passaggio, di novità, di liberazione, di rinascita, di nuova vita, di Resurrezione. Rinascere, ricominciare, risorgere, avere una nuova possibilità è tutto ciò che un carcerato desidera. In realtà anche tutti noi, peccatori, nessuno escluso, desideriamo essere perdonati ed avere la possibilità di rinascere senza essere schiacciati dai sensi di colpa. La Pasqua è il vero grande desiderio dell’umanità".

"Nella Diocesi – continua Anselmi – durante la veglia di Pasqua, in Duomo e in alcune parrocchie sono stati battezzati tredici adulti, perlopiù italiani, alcuni provenienti dall’Albania, dal Pakistan, dalla Romania, dalla Russia, da Cuba. Insieme al battesimo hanno ricevuto la cresima e la loro prima comunione eucaristica. Con loro numerosi adulti e giovani in diverse parrocchie hanno ricevuto la cresima". "Sono un segno del desiderio giovane e adulto di essere uniti a Gesù e alla Chiesa, la risposta al desiderio di Dio di risorgere con noi – aggiunge il vescovo di Rimini – È possibile oggi ricevere il dono del battesimo e della cresima. Non lasciamoci allora bloccare dalla paura dell’impegno o dalla vergogna, o dal timore del giudizio di altri" che "sono tentazioni che vengono dal maligno". Poi, l’augurio finale di "una buona Pasqua a tutti, nessuno escluso".