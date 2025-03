Coinvolgere i ragazzi con autismo

Come i ragazzi con autismo vengono coinvolti dagli altri coetanei? A San Marino è nato un progetto a Natale 2021 che ancora oggi viene riproposto ogni anno. Quattro anni fa la professoressa Claudia Righetti, che lavorava come insegnante dell’inclusione, propose agli studenti di trascorrere un pomeriggio insieme a Filippo, un compagno con autismo. L’attività fu molto apprezzata, tanto che l’anno successivo alcuni docenti decisero di proporla a tutte le terze medie di San Marino, in collaborazione co l’associazione Batticinque, che si occupa di organizzare progetti dedicati ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo. A marzo 2025 il progetto ‘Regaliamoci del tempo’ è stato riproposto alle classi terze. Un’iniziativa che offre ai ragazzi con disabilità l’occasione di conoscere meglio i compagni e vivere un pomeriggio insieme tra attività, giochi e momenti di condivisione.

Serena Pellandra

e Veronica De Luca,

III G San Marino