"Coinvolgeteci sulle scelte per viale Dante"

"Tagliati fuori dalla decisione sulla pedonalizzazione di viale Dante". Confcommercio non vuole stare alla finestra mentre la giunta incontra gli operatori del viale. "Le decisioni sulla pedonalizzazione di viale Dante – dice il presidente Alfredo Rastelli – sono un passaggio importante per la vita di Riccione, del turismo e delle attività economiche. Riteniamo profondamente sbagliato che l’amministrazione non abbia invitato al tavolo della discussione le associazioni di categoria, ma abbia scelto il comitato d’area come unico interlocutore". Il Comune ha voluto sperimentare nei ponti di aprile un viale pedonale per tutta la sua lunghezza dividendo gli operatori tra favorevoli, pessimisti e contrari. La decisione finale per il futuro del viale in estate al momento non c’è. La giunta vuole approfondire, ma Confcommercio vuole scoprire le carte. "Dispiace davvero essere venuti a conoscenza solo casualmente dell’incontro organizzato dal Comune su questo tema. Dalla sindaca Angelini ci saremmo aspettati una sensibilità diversa rispetto ai ruoli di rappresentanza. Tuttavia rimaniamo disponibili ad un dialogo partecipato e costruttivo. In mancanza di un incontro specifico, che comunque auspichiamo, porteremo comunque le nostre istanze e le considerazioni all’attenzione dell’amministrazione".

a. ol.