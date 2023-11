Col monopattino sulle strisce: giovane travolto da un’auto

Un volo di nove metri e la caduta sull’asfalto. È quanto accaduto a un ragazzo di 22 anni che ieri di prima mattina stava viaggiando con un monopattino preso a noleggio dalla flotta messa a disposizione a Misano per i cittadini. Le conseguenze riportate dal giovane non sarebbero tuttavia gravi, e il giovane non si troverebbe in pericolo di vita.

Il ragazzo era giunto con il monopattino all’altezza dell’Arca Planet a Misano. In quella zona c’è un attraversamento pedonale sulla statale 16. Il 22enne ha cominciato ad attraversare la strada, ma da nord proveniva un’auto, una Nissan Qashqai, che non è si è fermata in tempo finendo per colpirlo. A quell’ora del mattino, il sole è ancora basso e i veicoli che provengono da Rimini con direzione sud possono ritrovarsi con il sole contro e radente. Fatto sta che il veicolo non si è fermato in tempo colpendo monopattino e ragazzo.

Poi l’urto e il volo. Sul posto è intervenuto un equipaggio della polizia locale mentre sopraggiungeva il personale medico del 118 per prestare i primi soccorsi.

La dinamica è al vaglio dei vigili del comando intercomunale di Riccione, Misano e Coriano.