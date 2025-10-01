Colazione al bar, prezzi in salita. Tra rincari di affitti e bollette. Caffè e cornetto pesano di più

Il mattino ha davvero l’oro in bocca per i riminesi abituati a fare colazione al bar, dove nel centro storico, una tipica colazione con caffè e cornetto è arrivata a superare i tre euro a persona. Un piacere che rischia di diventare, dunque, l’ennesima batosta sulle tasche dei cittadini.

I numeri, a tal proposito, parlano chiaro: in un anno, il caffè è passato da 1,30 a 1,40/1,50 euro. Stessa sorte per il cornetto, che un anno fa era a 1,50, mentre oggi è a 1,70 euro, per il cappuccino che è passato da 1,80 a 2 euro e per la spremuta che da 4 è arrivata a 5 euro. Si parla di un aumento complessivo del 10,5-11% sulle colazioni. "La colazione al bar sta diventando sempre più un lusso" sostiene Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini. "Andrebbe istituito un comitato prezzi che avesse l’obbligo di monitorare gli aumenti, affinché essi non vadano ad influire sulle tasche degli esercenti. Noi ci stiamo lavorando", ha aggiunto Urbinati.

La situazione è anche più grande di così. Il rincaro dei prezzi delle colazioni ha cause ben specifiche, che non vanno a danneggiare solo gli amanti della colazione fuori casa, per ritagliarsi un momento di tranquillità in solitaria o in compagnia, ma anche i gestori dei locali. "Negli ultimi due anni gli affitti sono aumentati - ha commentato Riccardo Peruzzi, titolare dell’Antica Drogheria Spazi - Mentre luce e gas, che pesano tantissimo sull’economia di un locale, sono più che raddoppiati". Così come sono aumentati i prezzi delle materie prime, tra cui caffè, latte, cacao, zucchero e acqua. Nel caso specifico del caffè, ad esempio, "vi è difficoltà per i fornitori nel reperire caffè di qualità – ha sottolineato il direttore di Confesercenti Rimini Mirco Pari – Per non parlare di cambiamenti climatici, speculazioni e aumento dei prezzi del trasporto delle merci, tutti fattori che incidono e che portano a rincari". In un futuro, quindi, il caffè "potrebbe arrivare a costare anche due euro". Questi gli elementi che mettono alle strette i gestori, che, per far fronte agli aumenti, si vedono costretti ad incrementare i costi delle colazioni. Non senza ricadute sulle attività stesse. Anche in questo caso, sono i numeri a parlare, e indicano che, dal 2012 al 2024, si è passati da 166 a 147 bar nel centro storico.

Il tutto va a inserirsi in un quadro generale alquanto preoccupante, con Rimini ai primi posti per l’inflazione (ad agosto di quest’anno è stato registrato un +2,4%), il che, spiega il presidente di Confcommercio Rimini Giammaria Zanzini, "annuncia un futuro agghiacciante. Il 44% delle spese familiari è dirottato in acqua, luce e gas, e nel frattempo diminuiscono gli stipendi. Alle famiglie rimane ben poco da spendere. Dovrebbe esserci uno Stato che vuole meno tasse".

Ma il caffè non è diventato amaro per tutti. Rimane un po’ di ottimismo da entrambi i lati del bancone. Omar Squadrani, direttore della Pasticceria Jolly in via Garibaldi, afferma: "Ci sarà sempre gente appassionata a fare colazione al bar, per rilassarsi, per leggere un giornale e iniziare la giornata con un altro passo".

Pensiero che viene confermato da coloro per cui la colazione fuori casa "è rimasta un’abitudine costante e lo rimarrebbe anche se i rincari fossero ancora più evidenti", come affermano, infatti, nella cornice del Caffè Cavour, Martina Zamponi e Carlotta Chiodi, dando speranza a quella che rimane una delle attività più piacevoli per i cittadini, e a un centro storico che merita di vedere i suoi locali gremiti di persone anche alle prime ore del mattino.

Anna BellocchiRiccardo Bianchini