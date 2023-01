"Colazioni, pesce e drink Così sfido il caro bollette"

Ci vuole coraggio di questi tempi, con il caro bollette e l’inflazione che avanza, ad aprire un locale. "Qualcuno mi ha detto che sono un folle – confessa Luca Pasini – Ma io a questo nuovo ristorante ci credo tantissimo e per questo ci ho investito sopra parecchio". Ci sono voluti poco meno di 90mila euro per realizzare il Borghetto, il nuovo locale che il consigliere comunale di Rimini futura e ristoratore inaugurerà domani a Marebello. E’ il terzo locale aperto da Pasini, dopo il bar dei Padulli e il ristorante Dal Romagnolo.

I costi di gestione per i pubblici esercizi sono saliti alle stelle: chi gliel’ha fatto fare?

"La voglia di investire in un locale innovativo, diverso dai soliti per il tipo di offerta, e completamente mio. Al Borghetto non ci sono altri soci: qui sono io l’unico titolare, a differenza del bar dei Padulli e del ristorante Dal Romagnolo, che abbiamo venduto alla fine della scorsa estate".

Che tipo di locale sarà il Borghetto?

"Per molti anni è stato un bar, e chi è di Marebello lo sa. L’abbiamo completamente ristrutturato e trasformato, sia negli arredi sia nella proposta. Sarà un locale aperto tutto il giorno, si parte dal mattino con le colazioni fino a tarda sera. Proporremo pizza e piatti di pesce, ai fornelli ci sarà lo chef Yuri Maccari Napolitano che ha lavorato in vari ristoranti, tra cui il famoso Pappagallo di Bologna. Non saremo soltanto un ristorante ma anche un bar, dietro al bancone ci sarà anche Alison Maggioli, bartender che ha collaborato con tanti locali importanti di Rimini".

Insomma, un locale buono per tutte le ore...

"Esattamente. E’ un format a cui ho pensato a lungo, e sono certo che a Rimini ci sia spazio per un locale del genere".

Quanti dipendenti ha assunto per il Borghetto?

"Partiamo con 4 persone in cucina, altre 4 che si occuperanno di bar e sala, un cameriere. Tutti assunti a tempo pieno, più altri collaboratori per i giorni clou in cui ci sarà bisogno di rinforzi".

Lei si è buttato sulla ristorazione, dopo aver studiato economia alla Bocconi: meglio i fornelli della finanza?

"Ho 30 anni, sinceramente non ho ancora deciso cosa fare da grande (ride), ma mi piace lavorare nei locali. Per ora è questa la mia strada, poi si vedrà...".

Manuel Spadazzi