Collaborazione con gli atenei brasiliani

Siglato ieri nella sede dell’Università di San Marino l’accordo di cooperazione fra la stessa Unirs e The International cooperation group of brazilian universities-Gcub. "Lo scopo del memorandum – spiegano dalla segreteria di Stato all’Istruzione – è quello di stabilire un quadro giuridico di riferimento in base al quale promuovere e rafforzare la cooperazione accademica, scientifica e culturale attraverso la ricerca, l’istruzione, l’organizzazione e la gestione universitaria attraverso sviluppo di progetti di ricerca congiunti". Ma anche "sviluppo congiunto di progetti internazionali di cooperazione istituzionale, organizzazione di corsi nei settori relativi all’oggetto del presente MoU, scambio di informazioni, pubblicazioni scientifiche, scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico sia per brevi che per lunghi soggiorni. Mobilità degli studenti universitari e laureati".