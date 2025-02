Collaborazione per sport e sicurezza

Il presidente di Rinascita Basket Rimini, Paolo Maggioli, e l’amministratore delegato, Paolo Carasso, hanno incontrato ieri il Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, in un clima cordiale e costruttivo. Durante l’incontro è emersa la volontà di instaurare una collaborazione più stretta tra la società e le istituzioni per garantire un ambiente sempre più sicuro e accogliente al Palasport Flaminio. La società ha espresso la massima disponibilità a lavorare insieme alle autorità per migliorare la gestione dell’ordine pubblico, con l’obiettivo di rendere ogni partita un’esperienza di sport e divertimento per famiglie e tifosi riminesi.