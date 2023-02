Colle dei pini: ville razziate durante il Festival

Per entrare in azione hanno aspettato la prima serata del Festival di Sanremo, con milioni di italiani incollati davanti al televisore. E mentre sullo schermo si avvicendevano Amadeus, Chiara Ferragni, Blanco e gli altri protagonisti della kermesse, una ‘batteria’ di ladri ha colpito nella zona del Colle dei Pini, a Riccione. Attorno alla mezzanotte di martedì, i soliti ignoti hanno visitato due villette di una delle zone più esclusive della Perla Verde, portando via gioielli e preziosi in un caso e nell’altro venendo messi in fuga quasi subito. Un terzo tentativo di effrazione, invece, non è andato in porto, e la banda di malviventi è stata costretta a battere in ritirata.

Sulle loro tracce ci sono ora i carabinieri della compagnia di Riccione, a cui sono state affidate le indagini. Già raccolte le testimonianze delle famiglie prese di mira dai topi d’appartamento e acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza per essere passati al setaccio. Stando ad una prima ricostruzione degli investigatori, i ladri non si sarebbero fatti scrupoli ad entrare nelle abitazioni anche se i rispettivi inquilini si trovavano all’interno. In un caso, ad esempio, gli autori del colpo avrebbero approfittato del fatto che i padroni di casa fossero in salotto a guardare la televisione, per avvicinarsi alla porta finestra della camera da letto. Dopo averla forzata, si sono intrufolati all’interno e lì hanno iniziato a rovistare nei cassetti e negli armadi alla ricerca di qualcosa su cui mettere le mani.

Il bottino è composto da gioielli, collane, monili, orologi e altri oggetti il cui valore è ancora in corso di quantificazione. Quando gli inquilini sono andati a dormire, si sono trovanti davanti allo spettacolo della camera messa a soqquadro. La segnalazione ai carabinieri è partita immediatamente e una pattuglia dell’Arma si è precipitata sul posto. A quel punto però i malviventi erano già riusciti ad allontanarsi facendo perdere le loro tracce. I militari sono al lavoro per ricostruire le mosse della banda.

D’altra parte non è la prima volta che i residenti del Colle dei Pini finiscono nel mirino di ladri specializzati in furti in ville e appartamenti. Di recente i soliti ignoti hanno colpito anche in altre zone della provincia, da Riccione a Coriano passando per i comuni della Valconca e della Valmarecchia, ma anche in vari quartieri di Rimini. Nei giorni scorsi i carabinieri erano riusciti a identificare un 28enne accusato di aver ripulito, insieme ad un complice, una villetta di Coriano, fuggendo con monili in oro per un valore di circa mille euro.

l.m.