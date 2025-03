Collegamento dal Salone Snaporaz con la regista del film ‘Vermiglio’

Dopo il concerto con 50 artiste, il corso di scrittura e l’avvio del ciclo di incontri di formazione al lavoro per donne non occupate, il cartellone di ‘Marzo per Lei’ prosegue con la visione del film Vermiglio alle 18.30 al Salone Snaporaz. A seguire, il pubblico potrà confrontarsi in collegamento video con la regista Maura Delpero. "Un’altra preziosa iniziativa – commenta l’assessora Claudia Gabellini -. Un’opera firmata da una regista donna che ci racconterà la sua esperienza dietro la cinepresa e quello che significa per una donna riuscire a farsi spazio in un settore come quello della regìa dove la presenza maschile è sempre stata predominante".