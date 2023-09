"Collegati con aeroporto e Fiera"

Cattolica continua a credere nel Metromare e conferma di voler portare il percorso in città. Ieri mattina a Palazzo Mancini la sindaca Franca Foronchi si è incontrata con il collega di Misano Fabrizio Piccioni, il presidente PMR Stefano Giannini e il dirigente ai Lavori speciali del Comune di Cattolica, Baldino Gaddi. Al centro della discussione c’è la realizzazione della terza tratta Riccione-Cattolica del Metromare che dovrebbe collegare Cattolica, dal Parco Le Navi, a Misano Adriatico, nella zona della stazione dei treni, alla stazione di Riccione e in seguito a Rimini Fiera.

"Anche la zona sud – sottolineano i sindaci Foronchi e Piccioni _ inizia a ragionare per una tratta del Metromare fino a Cattolica, in vista dell’affidamento della seconda tratta, dalla stazione di Rimini alla Fiera, ormai alle porte. L’importanza di una terza tratta, che collegherebbe la zona sud della Provincia e aimini in modo continuativo durante tutto l’anno, cresce ancor di più in vista anche della progettazione da parte del Comune di Rimini di un collegamento tra l’aeroporto Fellini e la stazione del Metromare di Miramare, un collegamerto di importanza strategica e turistica per tutta la zona sud".

I due sindaci spingono sull’acceleratore per aumentare i collegamenti con Fiera di Rimini e l’aeroporto Fellini, sempre più decisivi per garantire una tenuta del settore turistico non solo stagionale. "Auspichiamo _ concludono _ che tutti gli organi territoriali coinvolti comprendano l’importanza di questo progetto e che si inizi il percorso che porti alla sua realizzazione. Nel prossimi mesi è prevista la pubblicazione dei bandi di finanziamento dell’opera ed è quindi opportuno preparare gli assetti istituzionali e tecnici fin da subito".

Un collegamento che fa sognare gli operatori turistici che credono nel segmento sportivo e in quello congressuale in sinergia con Fiera di Rimini e con nuove infrastrutture locali come potrebbe nascere come il nuovo Palasport nella zona dello stadio a Cattolica con almeno 1.000 posti a sedere. Inoltre un’opera come la stazione Metromare di Cattolica, collocata nell’area del parco Navi, porterebbe anche un indotto turistico nella zona nord di Cattolica, dove si attende la riqualificazione di piazzale delle Nazioni e dell’area turistica di pregio adiacente.

Luca Pizzagalli