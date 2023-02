Collegiata, da Roma i fondi per il restauro

Soldi da Roma per completare il restauro della Collegiata. Ci spera la parrocchia di Santarcangelo, per evitare di dover vendere la chiesa del Suffragio per trovare i fondi necessari per proseguire i lavori. È già stata avanzata una richiesta di contributo al ministero dei Beni culturali, inoltre la diocesi di Rimini ha chiesto nuove risorse anche alla Cei. Dal ministero potrebbe arrivare una somma importante, di diverse centinaia di migliaia di euro. Per i prossimi lavori alla Collegiata, dove è attualmente in corso il cantiere per il consolidamento del campanile e del transetto sinistro della chiesa, servono circa 2 milioni. Nel frattempo continua la raccolta fondi avviata dal comitato parrocchiale, nato sulla spinta di alcuni imprenditori. "Fin qui abbiamo raccolto circa 60mila euro. La risposta della comunità di Santarcangelo è stata importante, ma andiamo avanti percorrendo tutte le strade possibili", spiega Riccardo Ramberti, uno dei promotori del comitato. Intanto i lavori per la sistemazione del campanile sono a buon punto. È ormai completata la struttura verticale di acciaio per il consolidamento della torre campanaria, dove sono state montate nuove scale. Presto si passerà alla costruzione del telaio reggi campane all’interno della cella campanaria, in sostituzione dell’antica e pesante struttura di travi di legno che dopo il 1934 era stata appoggiata al piano del solaio più alto del campanile. I lavori procedono, "pur con i tempi richiesti dalla complessità delle attività da realizzare in condizioni inusuali e in spazi angusti", sottolinea l’architetto Mauro Ioli, progettista e direttore del cantiere. L’intervento in corso alla Collegiata andrà avanti fino alla fine dell’anno. Al termine di questa prima fase dei lavori, se sarà stata raggiunta una somma sufficiente per il proseguimento del cantiere si andrà avanti. In caso contrario, verranno smontate le impalcature in attesa della ripresa dei lavori.