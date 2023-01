Colletta per salvare la casa scout di Torriana

Quella casa è nata con un obiettivo preciso: accogliere i gruppi delle parrocchie del territorio, ma soprattutto i ragazzi (scout e non solo) durante tappe importanti del loro percorso formativo, con convivenze e campeggi. Ma la casa scout di Torriana, che fu donata molti anni fa da don Riccardo Cesari alla parrocchia di Savignano, da due anni è chiusa e rischiava uno stop più lungo. L’edificio, che può ospitare fino a 40 persone (la casa vanta una superficie di 400 metri quadrati e 3,5 ettari di parco), necessita infatti di improrogabili lavori di sistemazione. "Si tratta di importanti interventi di ristrutturazione alle fondazioni, ma sono previsti anche l’inserimento di doppie travi nella cucina e i lavori di consolidamento a sala da pranzo, scale, piano interrato", spiega nei dettagli Benedetta, capo scout del gruppo Savignano 1 e tra i volontari che hanno preso a cuore il destino della storica casa scout di Torriana.

La proprietà dell’edificio è della parrocchia di Savignano, e la gestione è affidata agli scout. Per fare i lavori la parrocchia ha già acceso un mutuo e tra pochi giorni sarà allestito il cantiere. L’importo totale per l’intervento è di circa 170mila euro. Una buona parte dei lavori sarà finanziata dalla parrocchia, resta ancora da trovare una parte delle risorse necessarie. Per questo gli scout hanno lanciato una raccolta fondi, accompagna da un accorato appello: "Una casa per il bene della gioventù. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti". Obiettivo minimo: raccogliere almeno 40mila euro. Sul sito web gli scout hanno già pubblicato anche i vari riconoscimenti decisi a seconda dell’entità delle offerte. Chi offrirà almeno mille euro sarà ricompensato con un nuovo albero in giardino a lui intitolato, chi darà almeno 5mila euro riceverà una targhetta. Non c’è un limite (né minimo né massimo) alle offerte, ciascuno può donare quanto vuole.

m.c.