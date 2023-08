Collezionisti in fila per la mostra

Ha preso il via venerdì nei giardini Montanari di Riccione la tradizionale Mostra scambio di filatelia, numismatica e oggetti da collezione, che si protrarrà fino al 30 agosto. Numerosi gli operatori giunti da tutta Italia, punto di riferimento per tantissimi collezionisti, che possono trovare monete, francobolli e cartoline d’epoca, lettere di guerra, medaglie, ma anche libri e manifesti. Nata come evento di contorno del Convegno filatelico e numismatico, la mostra attira centinaia di espositori e collezionisti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Il mercatino mostra scambio rimane aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18. A questa iniziativa seguirà, dal 31 agosto al 2 settembre (al Palazzo del Turismo) il Convegno filatelico e numismatico.

ni.co.