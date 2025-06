Colombari, madrina alla Notte delle streghe

Per la prima volta La Notte delle Streghe avrà la sua madrina. L’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano ha, infatti, individuato in Martina Colombari la figura ideale per rappresentare l’evento 2025, unendo "femminilità, radici romagnole e un autentico senso di accoglienza verso gli altri, elementi che ben si sposano con lo spirito e la magia della festa". Alla prima edizione della manifestazione, dunque con la nuova sindaca Michela Bertuccioli, si annuncia già una novità che porterà ancora più curiosità e promozione in un evento che per 5 giorni potrebbe portare oltre 50.000 visitatori in Valconca.

"È stato naturale per noi pensare a Martina Colombari – commenta la sindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli – per tanti motivi. Appartiene alla nostra terra, ha scelto San Giovanni per celebrare il suo matrimonio, nel giugno del 2004, è una donna che emana energia, forza creativa e libertà, proprio come la ragazza disegnata da Alessandro Baronciani, simbolo di questa edizione: una "strega" contemporanea che ti guarda negli occhi, decisa e sicura, che non teme l’originalità e rappresenta la connessione tra l’essenza femminile e la natura, un legame antico e radicato fatto di connessione, cura e armonia".

E c’è un ulteriore elemento fortemente simbolico e identitario che renderà ancora più speciale l’inaugurazione de La Notte delle Streghe, giovedì 19 giugno alle ore 20, alla presenza delle autorità ed appunto della madrina. "L’attrice e conduttrice televisiva indosserà infatti un abito esclusivo, firmato da Alberta Ferretti, che disegnò anche il suo vestito di nozze – spiega ancora l’amministrazione comunale marignanese – ed avrà un abito scelto personalmente dalla stilista per la Notte delle Streghe. Un capolavoro di eleganza e stile, ispirato al tema di questa edizione: il colore dell’oro. Un abito unico che, come ha affermato la Ferretti, "esprime un’originalità fuori dal comune, perché La Notte delle Streghe richiede qualcosa di spettacolare".

Si annuncia, dunque, un’edizione da record per un evento che partirà il 19 giugno e si concluderà come da tradizione il 23 giugno, la notte di San Giovanni appunto, e che cadrà anche nel week-end della Notte Rosa prevista lungo tutto la riviera. "L’obiettivo è superare le circa 50.000 presenze – conferma l’amministrazione comunale – in 5 serate che si annunciano già ricchissime di novità e spettacoli come sempre e con tante scenografie lungo il borgo marignanese".

Luca Pizzagalli