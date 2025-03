Colombo interroga il governo: "Legge 104 anche per i frontalieri"

Circa 8.200 lavoratori italiani, per lo più riminesi, si recano quotidianamente a lavorare a San Marino ma non hanno tutele considerate normali nel nostro paese, come quelle garantite dalle legge 104 sull’assistenza a familiari con disabilità: malgrado San Marino abbia una legge analoga, manca un’armonizzazione tra le due legislazioni". È quanto rimarca la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, in una interrogazione parlamentare presentata alla Camera, in cui si chiede al governo italiano di procedere verso un accordo tra le due Repubbliche per i lavoratori transfrontalieri. "È una questione di normativa, ma più che altro di umanità e di dignità dell’essere umano – dice Colombo – Il governo Meloni è sempre stato molto vicino alle persone disabili, a ogni disabilità. Quindi l’assicurazione è che si lavora in questo contesto". Lo Csir San Marino-Emilia Romagna-Marche sta incontrando in queste ultime settimane senatori e deputati del territorio, tra i quali la deputata Colombo e il senatore del Movimenti 5 stelle Marco Croatti, per confrontarsi sulle problematiche che affliggono il lavoro di frontiera, "in tema di diritti sociali negati e sul problema della doppia tassazione delle rendite pensionistiche".

"Di fronte al confronto riguardante le tutele sociali per i congedi per prestatori di assistenza – riferisce lo Csir – da anni siamo impegnati affinché si possa giungere al loro riconoscimento. Riceviamo molte segnalazioni al riguardo e di fronte all’impossibilità di poter usufruire dei congedi, sono sempre di più i lavoratori di frontiera che arrivano anche a rinunciare alla propria occupazione, per poter prendere cura dei propri familiari".