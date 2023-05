Colombo: "Totale disastro"

Solidarietà bipartisan alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla pesante ondata di maltempo di queste ore. Durante i lavori in aula alla Camera diversi parlamentari sono intervenuti per manifestare la propria vicinanza ai cittadini colpiti. Tra i parlamentari intervenuti anche chi, come la deputata di Fd’I Beatriz Colombo, è interessato direttamente.

"Mi stanno scrivendo e la mia stessa casa è allagata al piano terra: Rimini, Riccione, Misano sono totalmente allagate", ha detto Colombo. "Un totale disastro – continua Colombo –. Da parte di tutto il Parlamento, in questo momento è d’obbligo un messaggio di solidarietà" nei confronti della Riviera flagellata dal maltempo.