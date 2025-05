"Colonie da salvare. Ma troppa burocrazia frena gli investitori"

"Le nostre ex colonie marine sono balene ’spiaggiate’ nel mare magnum della burocrazia, che fa scappare gli investitori dalla Riviera". La metafora è del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che prende spunto dal’indagine (del Sole 24 Ore) sulla burocrazia e sottolinea: "In 33 anni il modello 730 è passato da 5 a 19 pagine, mentre le istruzioni sono aumentate da 12 a ben 168 pagine (compresa l’appendice e le tabelle). Da una ricostruzione del Caf Acli sui modelli usati dal 1993 a oggi, emerge il progressivo aumento del numero di pagine: rispetto all’anno in cui debuttò il 730, pensato proprio come dichiarazione semplificata per dipendenti e pensionati, la lunghezza del modello è praticamente triplicata. Le istruzioni quest’anno toccano il record di 168 pagine". "In 5 righe c’è molto dei problemi del sistema Italia – continua il sindaco – Esattamente da quando nel dibattito pubblico e politico è entrata la parola ‘semplificazione’ tutto è diventato più complicato, più astruso, più contorto. Il nostro regime fiscale ne è una perfetta esemplificazione... Ma le contorsioni burocratiche appesantiscono molti degli aspetti della vita di cittadini e imprese: una vera e propria zavorra ai piedi dell’Italia. Pensiamo solo a come i grandi investitori internazionali si tengano alla larga dal nostro Paese". E così investono altrove, "e alla lunga, con le infrastrutture create all’estero, si drenano arrivi e presenze in Italia e a Rimini". "Nessuno investe – prosegue – quando non si ha certezza di spese e soprattutto tempi. Basta farsi un giro lungo la Riviera e buttare un occhio a quelle ‘balene spiaggiate’ che sono le ex colonie. In un coacervo di iter procedurali, enti, autorizzazioni, interpretazioni chi è invogliato a investire per recuperarle dopo 30 o 40 anni? In pochi, pochissimi, fra questi anche noi del Comune di Rimini, ma poi basta o giù di lì. Quanto si mangia la burocrazia del presente e del futuro dell’Italia?"

m.gra.