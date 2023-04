Colonie marine, una storia infinita

"Colonie marine. Un impero allo sfascio". Era il titolo di un convegno promosso dal Carlino, durante il quale eminenti storici, urbanisti, sociologi, docenti universitari, assessori regionali si trovarono a Riccione per affrontare uno dei più scandalosi capitoli della storia balneare. Era il giugno del 1994. Quasi trent’anni fa e non è cambiato quasi nulla. Anzi, le condizioni delle ex colonie sono peggiorate, mentre esperti e politici continuano a pronosticare scenari. Improbabili. Salvo poi piazzare paletti e ostacoli a ogni metro, respingendo qualunque tentativo di riportarle in vita. Gli ambientalisti non sono esenti da colpe. Hanno sbarrato la strada al recupero, brandendo la spada del valore storico-testimoniale, mentre in prima linea si continuava a progettare hotel alti decine di metri. Il cemento fa paura a intermittenza. Le colonie si sgretolano e dagli enti pubblici si alza periodicamente qualche bell’invito a recuperarle. Si costruisce ovunque, ma resta un tabù riconvertire edifici altrimenti destinati all’oblio. Siamo d’accordo: nuovi posti letto non servono. Servono semmai posti letto migliori. E lo potrebbero essere le colonie ristrutturate nel rispetto delle norme e della storia.