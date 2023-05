Colonnella, partiti i lavori per realizzare 24 aule

Giù gli alberi per far posto alle aule. Numerose le piante che sono state abbattute in questi giorni nella zona del polo scolastico della Colonnella. L’intervento fa parte del cantiere, iniziato da alcuni giorni, per poter realizzare le 24 nuove aule a disposizione delle scuole superiori della Colonnella. Aule che saranno pronte tra due anni. Il taglio degli alberi ha subito fatto storcere il naso a vari residenti, nonché ad alcuni insegnanti. "Era davvero necessario – chiedono alcuni – il sacrificio di così tanti alberi?". Il taglio delle piante era previsto dal progetto della Provincia per la costruzione delle aule.

Intanto la Provincia sta andando avanti con la ricerca di spazi dove collocare 12 classi del liceo scientifico Einstein, in vista del maxi cantiere di adeguamento sismico della scuola che partirà in estate. Dopo le tante proteste di genitori degli alunni e docenti del liceo contro l’ipotesi di lezioni al pomeriggio per gli studenti di alcune classi (mamma, papà e professori avevano anche invaso pacificamente il consiglio comunale, il 20 aprile) la Provincia è vicina a una soluzione. "Crediamo di aver individuato lo spazio adeguato dove collocare, l’anno prossimo, alcune classi dell’Einstein – dice il consigliere comunale e provinciale Giuliano Zamagni, che ha la delega per le scuole – Stiamo definendo i dettagli con la proprietà della struttura". A breve – è questione di giorni – la Provincia dovrebbe finalmente ufficializzare la soluzione, che sarà comunicata alla scuola e alle famiglie degli alunni. Si tratterà, vale la pena ricordarlo, di una sistemazione provvisoria, per tutto il tempo necessario al corposo intervento di messa in sicurezza e di adeguamento sismico che sarà realizzato al liceo Einstein.