Colonnine elettriche. Altre tre postazioni

Colonnine di ricarica elettrica in aumento sul territorio. Via libera

da parte dell’amministrazione comunale alla richiesta di Hera Comm spa per l’installazione di tre postazioni. Una colonnina - si legge nella determina - in via Ravenna al civico 86; una sul lungofiume via Uso e la terza colonnina in piazza Giuseppe di Vittorio. In capo alla stessa società proponente anche "la gestione del servizio di ricarica per una durata di dieci anni". L’iniziativa, ricorda il Comune di "dotare il territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici senza alcun onere a carico dell’ente".