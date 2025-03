Colorificio racconta la sicurezza in pista

‘Oltre la Velocità. Il progetto fra sicurezza e spettacolo in pista’, è il nuovo docu-film prodotto da Colorificio Sammarinese che celebra l’innovazione tecnologica, la sicurezza e lo spettacolo nei circuiti di gara più iconici del mondo. In occasione dell’inizio del campionato di MotoGp e Formula 1, l’azienda sammarinese presenta sulle proprie piattaforme social, un viaggio esclusivo dentro il cuore del motorsport, tra sicurezza, performance e spettacolo. Dal grip delle vernici ai colori inconfondibili dei cordoli, il documentario racconta come ogni dettaglio in pista sia frutto di anni di ricerca e passione. Attraverso le voci di piloti, ingegneri, designer e i contributi video dei partner della Motor Valley, il documentario racconta il dietro le quinte della sicurezza in pista, dalle prime soluzioni adottate negli anni ’80 fino alle più recenti innovazioni tecnologiche.