Colpi in serie in zona mare. Baby rapinatori arrestati

L’allarme è scattata alle 18 di lunedì, quando alla sala operativa della questura è arrivata la prima telefonata di un uomo che riferiva di essere stato appena aggredito dal’ branco’: da un gruppo di ragazzini armati di coltello che avevano cercato di rubargli il cellulare, dopo averlo avvicinato con la scusa di volere una sigaretta.

Immediatamente sul posto, vicino al sottopasso pedonale del parco Maria Callas a Marina Centro, si è così precipitata una volante della polizia. Nel frattempo però, sempre alla sala operativa della questura ha fatto in tempo a giungere una seconda telefonata. Stessa zona, nei pressi del parco, stesso modus operandi. Anche in questo caso, come nel precedente, una persona è stata prima avvicinata dai ragazzini con la scusa di una sigaretta, poco prima di veder spuntare il coltello ed essere aggredita e minacciata. A differenza del primo caso, in cui l’uomo è riuscito a fuggire dalla trappola nel sottopasso, in questo secondo episodio la vittima, un ragazzo, si è vista costretta a consegnare ai baby rapinatori sia il denaro che aveva con sé che il proprio cellulare.

È stato lo stesso ragazzo a fermare poi la polizia giunta sul posto, segnalando l’approssimativa posizione dei baby criminali, dando il via alla caccia ai malviventi. Le ricerche dunque a questo punto sono state estese in un’area non molto distante, dove gli agenti hanno poi individuato un’altra vittima, questa volta addirittura ferita dal coltello che il branco aveva con sé. Il giovane in questo caso è però riuscito a fornire anche una sommaria descrizione dei responsabile, poi combaciata con quella dei precedenti ragazzi derubati. Di lì a poco, quindi, i poliziotti hanno raggiunto il sottopasso della vicina linea del Metromare, dove è stato infine intercettato il gruppo composto da sei giovanissimi, corrispondenti alle descrizioni fornite dalle loro stesse vittime.

I giovani, minori di origine straniera, sono così stati perquisiti dagli agenti e trovati in possesso del denaro contante e telefoni cellulari sottratti alle vittime poco prima, oltre a due coltelli e due passamontagna: tutto materiale sequestrato. Il gruppo è stato così trasferito in questura, dove le vittime li riconoscevano ancora una volta come gli autori delle aggressioni. Pertanto, due componenti del branco sono stati arrestati per rapina aggravata continuata in concorso, mentre gli altri quattro componenti sono stati denunciati per porto di armi e oggetti atti a offendere. Dell’accaduto è stato informato il pm di turno, che ha disposto il trasferimento dei giovani al centro di prima accoglienza di Bologna.