Colpi nelle discoteche: condannato il ladro

Un anno e 8 mesi. È la condanna stabilita dal gup del tribunale di Rimini nei confronti del ladro di 44 anni, originario della provincia di Venezia, specializzato nel furto di apparecchiature elettroniche nelle discoteche. L’uomo era accusato di aver messo a segno tre colpi, due al Cocoricò di Riccione e uno all’Altramondo Studios di Rimini, nell’ordine il 21 e 23 giugno e 4 luglio del 2022. Difeso dall’avvocato Maria Valentina Cela, ha scelto la strada del rito abbreviato, mentre la società che gestisce i due locali notturni si è costituita parte civile, rappresentata dagli avvocati Luca Greco e Sauro Muccioli. Mixer Pioneer, lettori cd, computer e altre apparecchiature per fare musica. Il tutto, per un valore di 50mila euro totali. Questo il prezioso bottino che il malvivente era riuscito a mettere insieme nel corso dei suoi furti, almeno stando alla ricostruzione degli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

Tutto nasce il 23 giugno, quando lo stesso titolare di Altromondo e ‘Cocco’ Enrico Galli sporge denuncia ai carabinieri a seguito di un furto subito la notte prima nella disco riminese, dove un uomo si era introdotto forzando l’accesso di via Losanna e impossessandosi di apparecchiature, lettori e mixer per circa 30mila euro. Un primo input a cui segue la denuncia di un altro furto subito al Cocoricò con modalità analoghe appena due giorni prima. Da qui si mette in moto la Procura, che attraverso i filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza dei locali e del Comune, il sistema di rilevazione ’targasystem’ e una perquisizione eseguita a carico dell’indagato a ottobre riesce a raccogliere elementi puntuali per connettere i furti al 44enne veneto. Non solo i primi due. Perché al presunto ladro, successivamente viene ricondotto anche un terzo colpo, compiuto di nuovo al ‘Cocco’ il 4 luglio, per altri ottomila euro di materiale elettronico sottratti. Una refurtiva che il 44enne avrebbe accumulato facendo avanti e indietro dal veneto a Rimini e Riccione appositamente per compiere i furti nelle disco, così come documentato dal riscontro dei tabulati telefonici passati al setaccio dagli investigatori.