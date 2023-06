Colpisce un palo Auto incendiata

Prima il terribile incidente. Poi le fiamme, tutte attorno alla Suzuki Vitara finita in un fosso in via Tomba a San Martino dei Mulini ieri mattina alle 7.45. Lì dove l’automobile per cause ancora in via di accertamento è andata a sbattere contro un palo della luce, radendolo al suolo in mezzo alla strada. Dopo lo schianto, il conducente alla guida della Suzuki è però riuscito a uscire sulle proprie gambe dal veicolo, appena in tempo prima che l’auto prendesse fuoco e venisse completamente divorata dalle fiamme. Sul posto si sono precipitati infatti i vigili del fuoco per domare, in circa un’ora, il rogo generatosi, oltre ai carabinieri della stazione di Santarcangelo per eseguire i rilievi successivi all’incidente.