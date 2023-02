Colpita da un masso mentre scala il Generale

Era andata a Perticara, insieme a un’amica, per scalare la parete del Generale. Ma quella che doveva essere per loro una giornata di divertimento e avventura, si è trasformata in un incubo. Una delle ragazze è stata colpita da un masso, caduto dalla falesia mentre facevano l’arrampicata. La giovane, una 27enne di Calisese, è caduta e ha riportato gravi ferite. Si trova tuttora ricoverata in rianimazione all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove è stata portata ieri mattina in elicottero dopo le complesse operazioni di soccorso condotte dagli operatori del Soccorso alpino.

L’incidente è avvenuto verso le 12. La parete del Generale di Vigiolo è molto nota e frequentata dagli appassionati di arrampicata della zona. Ieri, approfittando della bella giornata di sole e delle favorevoli condizioni meteo, una 27enne di Calisese (Cesena) e un’amica si sono recate a Perticara, a Novafeltria, per fare la scalata. Le due giovani stavano affrontando l’arrampicata quando, all’improvviso, un masso del diametro di quasi mezzo metro si è staccato dalla parete, da un punto a una decina di metri più in alto rispetto a dove si trovavano le ragazze. Il masso è caduto addosso alla 27enne di Calisese, che si trovava ai piedi della falesia. E’ stato dato subito l’allarme al 118, e sul posto sono intervenuti anche sei operatori del Soccorso alpino dell’Emilia Romagna (tra loro anche un medico) per recuperare la ragazza. Nel frattempo è stato chiamato anche un elicottero, per riuscire a trasportare velocemente la ragazza in ospedale.

Una volta sul posto gli operatori sanitari del Saer hanno prestato i primi soccorsi alla ragazza, che poi tramite il verricello è stata caricata in elicottero e portata al ’Bufalini’. La 27enne è ricoverata in rianimazione, ed è tuttora in prognosi riservata. Ha riportato un grave trauma cranico e varie fratture vertebrali, toraciche, nonché una frattura al braccio con cui ha tentato di ripararsi.