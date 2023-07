Colpiti dall’alluvione Ecco il conto dei danni

La copertura del villino Mattioli a Riccione e la passerella sul Conca tra Misano e San Giovanni. Mentre Roma e Bologna si affrontano sul campo delle risorse per intervenire sui danni provocati dal maltempo il 16 maggio scorso, Riccione e Misano compilano una prima lista della spesa per far fronte ai danni che quel giorno produssero allagamenti, infiltrazioni nei tetti delle strutture pubbliche e crateri negli asfalti. Il conto è di quelli alti. Riccione ha presentato richieste danni per oltre 1,4 milioni di euro, mentre Misano si è fermata a 240mila se si considera la metà dell’intervento per rifare la passerella sul Conca che insiste sui due comuni di Misano e San Giovanni.

La piena di fiumi ha provocato la distruzione anche del ponticello sul rio Cela che Misano chiede di sistemare per un valore di 110mila euro. Le restanti cifre sono di minor consistenza come i 20mila euro chiesti per gli allagamenti negli edifici pubblici e i particolari danni riscontrati nelle vie Toti e dei Mulini dove serviranno circa 60mila euro per gli interventi.

A Riccione va peggio: per la viabilità il conto porta alla cifra di 730mila euro. Si tratta di ‘danni al patrimonio stradale non più gestibili con manutenzione ordinaria e non previsti negli interventi di manutenzione straordinaria anni 20232024’. Un conto che sale di altri 100mila euro per gli interventi di messa in sicurezza per buche e voragini negli asfalti. Colpite anche le palestre di via Alghero e via Abruzzi per le quali sono quantificati danni per circa 100mila euro a ci aggiungere i settemila per la sede Aism invasa dal fango arrivato dalla collina. Le infiltrazioni nella copertura del villino Mattioli costeranno 100mila euro, mentre l’acqua ha provocato un mezzo disastro nell’interrato del municipio dove si torva l’archivio. La stima del danno fa 90. Pesante anche la conta dei danni alla scuola Mimosa dove si toccano i 120mila euro.

L’acqua ha provocato più di un grattacapo anche alle strutture ospedaliere con centrale di pressurizzazione antincendio fuori uso, noleggio gruppo elettrogeno, riparazione e revisione gruppo esistente, danni a impianto elettrico, ascensori e quadri, infiltrazioni di acqua dalla copertura. Tutto questo al Ceccarini dove la stima porta a435mila euro. Pesanti i danneggiamenti anche al centro diurno via Veneto quantificabili in 230mila euro. Infine gli alberi. Tra il lavoro necessario a togliere quelli crollati e le nuove piantumazioni si sfiorano i 50mila euro.

