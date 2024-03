Colpo alla Malatestiana, entrano nella filiale di Santa Giustina e fuggono con la cassaforte smurata. E’ caccia ai banditi

Rimini, 20 marzo 2024 – Un colpo da professionisti: pochi minuti per intrufolarsi nella filiale di Santa Giustina della Banca Malatestiana, smurare la cassaforte e fuggire via con un bottino di alcune decine di migliaia di euro. Sul caso stanno ora indagando gli agenti della squadra mobile di Rimini, intervenuti sul posto insieme ai colleghi della polizia scientifica. Un vero e proprio blitz, quello scattato attorno alle 3 di questa notte in via Emilia, dove si trova la filiale della Banca Malatestiana.

Ad entrare in azione una banda composta da due o forse tre uomini incappucciati. Si sono introdotti nell’istituto di credito dopo aver forzato una porta laterale non blindata, quindi si sono diretti a passo sicuro verso la stanza in cui era custodita la cassaforte a muro. Sapevano esattamente cosa cercare e dove cercarlo e non hanno avuto alcun tipo di esitazione.

Erano equipaggiati con piedi di porco e attrezzature da cantiere: rimuovere il ‘forziere’ è stato per loro un gioco da ragazzi e una questione di pochi minuti. Quindi i banditi hanno trascinato all’esterno la pesante cassaforte, caricandola su un furgone o un’auto a bordo della quale sono fuggiti facendo perdere immediatamente le loro tracce. Probabile la presenza di un complice, che aspettava il resto della banda all’esterno con il motore acceso. Un colpo da manuale, che ha tenuto impegnati i malviventi solamente per pochi minuti.

La loro irruzione ha fatto entrare in azione l’allarme, ma quando le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto a sirene spiegate, il gruppetto era già riuscito a volatizzarsi, sparendo letteralmente nel nulla attraverso le buie stradine di periferia. La macchina utilizzata per la fuga è stata poi ritrovata questa mattina, sempre a Santa Giustina, a quanto pare non molto lontano dal luogo del furto. Ancora in corso di quantificazione il bottino messo a segno dalla banda.

Si tratta molto probabilmente di una cifra ingente: forse alcune decine di migliaia di euro. Il modus operandi, la velocità di azione e l’equipaggiamento che i banditi avevano con sé, fa pensare ad un gruppo di professionisti specializzati in furti con scasso, che quasi sicuramente aveva studiato il piano nei minimi particolari compiendo anche delle ricognizioni attorno all’istituto di credito di Santa Giustina per poter pianificare al meglio le loro mosse.

Le indagini sono state affidate ai poliziotti della squadra mobile di Rimini, guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili. Sono stati anzitutto acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza, sia quelle della banca che quelle presenti nella zona. La speranza degli inquirenti è che dalle riprese possano scaturire elementi utili all’identificazione degli autori del colpo o quantomeno della via utilizzata per compiere la fuga e allontanarsi il più rapidamente possibile da via Emilia. Altri accertamenti di natura tecnica saranno disposti anche sulla vettura ritrovata dalla polizia di Stato.