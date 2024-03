Colpo da maestro. Nasce a Cattolica la favola di Nardi:: "Qui mi sento a casa"

Una giornata indimenticabile per il tennis di casa nostra, per Luca Nardi, giocatore di Pesaro, ma anche per il suo coach Giorgio Galimberti e per il circolo tennis Queen’s Club di Cattolica dove da alcuni mesi proprio Nardi si allena presso la Galimberti Tennis Academy. Dopo l’affermazione sul cinese Zhizhen Zhang, la prima in carriera su un top 50, al terzo turno del Bnp Paribas Open, primo Masters 1000 stagionale in corso sui campi in cemento dell’Indian Wells Garden, davanti ad oltre 16mila persone, lunedì notte sul Centrale il 20enne ha eliminato con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo, cinque volte trionfatore proprio del torneo nel deserto californiano. Un’impresa straordinaria, quella del giovane azzurro che dal novembre scorso ha scelto di affidarsi a coach Giorgio Galimberti e al suo staff per tentare il grande salto nel tennis che conta: Luca, attualmente n.123 Atp dopo questo risultato è virtualmente al 96esimo posto, e diventa così il giocatore con la classifica più bassa ad aver mai sconfitto il campione di Belgrado in un evento di questa categoria o in uno Slam. Luca Nardi si allena a Cattolica dal dicembre del 2023. Il coach Giorgio Galimberti ha costruito attorno a lui un team di specialisti per portare questo giocatore nell’élite del tennis mondiale. Un team composto da Matteo Baldini, preparatore personale, Marco De Rossi che ha lasciato l’attività da giocatore per seguire questo progetto, Frank Musarra, fisioterapista storico di Luca, il dottor Piero Benelli e Luca Bertino, video analista. Nardi è un predestinato, da piccolo veniva a Rimini a fare i tornei, era Under 12 e vinceva facile gli Under 14. Quindi è una grande gioia che un giocatore così forte si alleni dalle nostre parti. E pure lui è felice di essere qui: "Mi alleno con amici come Della Valle, Forti, De Rossi. Penso che a Cattolica si lavori bene, mi sono sempre trovato al meglio, sono sempre molto accoglienti, c’è una bellissima struttura. Il team lavora al 100% su di me, possiamo curare la massimo le piccole cose, qui lo posso fare. E poi è vicino a Pesaro, casa mia". A proposito, ieri da Pesaro si sono scatenati contro Fiorello. Il noto showman alla guida del programma del mattino Viva Rai 2 ha applaudito per la grande vittoria di Luca Nardi contro Djokovic, attribuendogli però la residenza a Rimini e non a Pesaro, dove in realtà Nardi è nato, ha la famiglia, la residenza e dove si è allenato fino a pochi mesi fa al circolo Baratoff col suo allenatore di sempre Francesco Sani. Probabilmente qualcuno ha riferito a Fiorello, sbagliando, che Luca Nardi fosse di Rimini e Fiorello lo ha sottolineato. Ma non mancherà l’occasione di correggere il dettaglio sul ventenne pesarese.

Ripescato in tabellone a Indian Wells come "lucky loser" al posto dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, Nardi ha disputato una partita davvero strepitosa contro Djokovic. "Il ripescaggio è stato un segno del destino ma Luca era in gran forma – spiega il coach Giorgio Galimberti, in California – poi però la vigilia del match contro il numero uno al mondo non è stata semplice anche perché c’erano tanti timori, di fronte ad un campione fortissimo come Djokovic. Abbiamo lavorato molto anche sulla preparazione mentale di Luca, che si è convinto di potercela fare. Lo abbiamo convinto che si sarebbe potuto divertire in una partita che poteva essere anche alla sua portata". E pensare che Luca Nardi ha confessato di avere fin da ragazzo nella sua camera da letto il poster di Djokovic, diventato professionista nel 2003, anno di nascita proprio del pesarese, che non avrebbe mai pensato di entrare nell’elite del tennis mondiale battendo proprio il numero uno al mondo.

Luca Pizzagalli