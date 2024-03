Colpo di scena a Palazzo. Eletti Rossi e Gasperoni

Si sapeva che sarebbe stato un testa a testa. Un vero e proprio braccio di ferro di fine legislatura. Ma non era possibile attendersi un vero e proprio colpo di scena. Ieri in Consiglio grande e generale Alessandro Rossi e Milena Gasperoni sono stati eletti Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile-1° ottobre. La nuova coppia reggenziale, sostenuta dall’opposizione, l’ha spuntata per un soffio su quella candidata dalla maggioranza. Infatti, già nei giorni scorsi la Democrazia cristiana aveva indicato in Italo Righi il proprio candidato al ruolo di capo di Stato. Più incertezza per il secondo nome, quello che sarebbe dovuto essere proposto da Noi per la Repubblica. I dissidi interni hanno evidentemente prevalso fino all’ultimo. Perché, proprio nel pomeriggio di ieri, Noi per la Repubblica aveva, dopo un lungo tentennamento, indicato in Rossano Fabbri il proprio candidato. Scelta non condivisa all’interno della coalizione di maggioranza. Tanto che il Partito dei socialisti e dei democratici aveva già annunciato di non sostenere la candidatura. Un muro contro muro all’interno della lista che ormai proseguiva da giorni e che alla fine ha visto spuntarla il Psd. Perché, anche se per un soffio, ieri nel tardo pomeriggio ad avere la meglio sono stati i due consiglieri sostenuti dai partiti di opposizione.

Ed evidentemente anche da una piccola parte della maggioranza, considerando che Milena Gasperoni fa parte della coalizione Noi per la Repubblica, esattamente in quota Psd. Per Alessandro Rossi non sarà la prima volta alla suprema magistratura. Infatti, già nel 2007, il consigliere che fa parte del gruppo misto di opposizione Demos era stato Capitano Reggente, allora in coppia con Alessandro Mancini. Prima volta alla suprema magistratura, invece, per Milena Gasperoni, 62 anni, dipendente pubblico. Entrambi i nuovi Capitani Reggenti eletti sono stati ripescati in questa legislatura in Consiglio grande e generale. Rossi è entrato a Palazzo Pubblico quando Gian Nicola Berti, nel mese di giugno dello scorso anno, è diventato segretario di Stato agli Interni prendendo il posto di Elena Tonnini, mentre Gasperoni, qualche mese dopo, esattamente a ottobre, ha sostituito il dimissionario Giacomo Simoncini.