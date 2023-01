Colpo di scena al talent ’Amici’ Cricca sulla via del ritorno in gara

Altro colpo di scena ad Amici: eliminato domenica scorsa tra il dissenso generale dei fan, il giovane cantautore riccionese Giovanni Cricca domani dovrebbe ritornare nel cast del talent, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dal ‘Biscione’ nessuna comunicazione ufficiale, ma la notizia in rete continua a rimbalzare tra siti e social media. Le indiscrezioni sul rientro in gara sarebbero trapelate durante la registrazione della nuova puntata che andrà in onda domani. Un piccolo giallo che tiene col fiato sospeso gli ammiratori del giovane artista. A quanto pare Giovanni è stato ripescato perché alcuni allievi sono stati puniti a causa di un grave episodio avvenuto la notte di Capodanno nella casetta, dove i concorrenti sono rimasti isolati come l’anno scorso per evitare contatti esterni in tempi di Covid.

Il fatto pare sia emerso il giorno dell’Epifania, quando ormai la prima puntata del 2023 era già stata registrata con tanto di eliminazione. Soprattutto a Riccione, ma un po’ in tutta Italia, dove il giovane concorrente nei quattro mesi di presenza ad Amici ha conquistato una marea di fan, si è così riscatenato il tifo per lui. Il rientro nel cast sarebbe avvenuto dopo una sfida vinta contro uno dei titolari. Avrebbe gareggiato con la cantante Valeria Mancini entrata di recente, ma che ha perso e ha quindi dovuto lasciare la scuola.

A segnalare Giovanni alla De Filippi era stato Rudy Zerbi che ne aveva apprezzato il talento a Riccione sul palco del Deejay on stage, che conduce da anni. I fan di Cricca, dopo la sua esclusione da Amici erano insorti prendendosela addirittura con Lorella Cuccarini, nel talent sua professoressa, per non aver tutelato a sufficienza il suo allievo, ritenuto: "Il più intonato, il più educato, musicalmente ben preparato". Il cantautore, suo malgrado, aveva cercato di prendersela con nonchalance, consapevole della sua posizione: era settimo nella classifica dei voti prof canto e nono nella hit streaming da Spotify con Supereroi. Così Rudy a sorpresa l’ha messo in sfida. Poi la scelta della giudice discografica, che ne ha decretato l’espulsione e le polemiche esplose sui social a livello nazionale con migliaia di messaggi d’incoraggiamento e apprezzamento. Tra questi quello della sindaca Daniela Angelini che nel ringraziarlo per aver portato la sua energia e allegria nelle case degli italiani, sottolineato che "Cricca ha carte in regola per fare carriera nel mondo della musica".

Nives Concolino