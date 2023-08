Colpo di sole, cento in ospedale

La Riviera nella morsa di Nerone. L’anticiclone che con alte temperature è tornato a flagellare l’Emilia-Romagna si sta facendo sentire anche dal punto di vista sanitario. Dopo una leggera flessione a fine luglio dovuta all’abbassamento delle temperature, ora con il termometro che arriva a segnare con costanza i 3536 gradi, con picchi attesi anche di 38 gradi, ricominciano ad alzarsi gli accessi in Pronto soccorso per malori legati al grande caldo.

Secondo i dati dell’Ausl Romagna, nell’ultima settimana gli accessi giornalieri al Pronto soccorso dell’Infermi per problematiche legate alle alte temperature sono stati cinque o sei. Pazienti prevalentemente di età superiore ai 65 anni, che hanno presentato problematiche come sincopi da ipotensione, infezioni alle vie urinarie, qualche caso di disidratazione e più in generale malesseri riferiti proprio ai colpi di sole.

Tirando le somme, da agosto sono circa un centinaio i pazienti assistiti in Pronto soccorso a Rimini per malesseri da caldo. Malesseri che, è bene ricordarlo, possono essere prevenuti osservando poche e semplici regole. Evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate. Evitare di uscire tra le 12 e le 17. Usare tende o chiudere le imposte nelle ore più calde; limitare l’uso del forno e dei fornelli. Non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole. Consultare il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono farmaci.