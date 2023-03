Colpo grosso in centro Razzia di orologi e preziosi Bottino da 60mila euro

A fine febbraio era toccato al negozio di Roberto Fenzl, in corso d’Augusto, visitato dai ladri prima ancora dell’apertura ufficiale. A una settimana di distanza, ecco che un’altra gioielleria del centro storico di Rimini è stata presa di mira dai soliti ignoti. Ieri notte è toccato alla gioielleria Zani, in via Tempio Malatestiano, ripulita da cima a fondo da un terzetto composto da tre malviventi, entrati in azione attorno alle 3. L’allarme è scattato solo ieri mattina, quando i titolari si sono presentati in negozio e hanno trovato la saracinesca sollevata. All’interno, scaffali e vetrinette a soqquadro e orologi, gioielli e preziosi spariti nel nulla. Il valore del bottino è ancora in corso di quantificazione, ma la cifra potrebbe oscillare tra i 50 e i 60mila euro.

A ricostruire la dinamica del furto è lo stesso titolare, Roberto Zani. "Negli anni ‘80 c’erano state alcune rapine, ma furti come questo, nel cuore della notte, non li avevamo mai subiti – racconta al Carlino –. Le telecamere di sorveglianza, i cui filmati sono già stati consegnati alla polizia di Stato, mostrano tre uomini con il volto coperto dal passamontagna che si piazzano davanti all’ingresso, poi sollevano la serranda e restano lì, in attesa. Una decine di minuti dopo, li si vede armeggiare attorno alla prima porta e poi ancora, dieci minuti dopo, anche attorno alla seconda. Sulle porte non sono stati trovati segni di effrazione, quindi è difficile dire come siano riusciti ad aprirle, di sicuro non hanno usato piede di porco o arnessi da scasso". "A quel punto - prosegue Zani - si sono diretti all’interno con un sacco e hanno iniziato a fare man bassa. Hanno preso degli orologi nuovi, soprattutto Rolex, e anche alcuni orologi dei nostri clienti in attesa di riparazione, oltre a preziosi e gioielli assortiti. L’allarme è entrato in funzione, ma a quanto pare sarebbero riusciti a disattivarlo. Circa tre minuti dopo è partito anche il fumogeno, ma non si sono scoraggiati e hanno continuato l’opera. Poi si sono allontanati, probabilmente a piedi". In via Tempio Malatestiano, ieri mattina, sono intervenute le pattuglie delle Volanti della questura, oltre al personale della Scientifica, che ha cominciato a setacciare il locale alla ricerca di possibili indizi. Lo stesso stanno facendo gli investigatori della polizia di Stato esaminando attentamente i filmati delle telecamere interne.

Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, i ladri avevano invece fatto visita alla nuova sede del negozio Fenzl, trasferitosi in corso d’Augusto, ma non erano riusciti a forzare la cassaforte. Ingenti comunque i danni causati all’attività.

Lorenzo Muccioli