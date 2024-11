Colpo grosso, ladri in fuga sulla Porsche

Ladri in fuga con una Land Rover e una Porsche Panamera. E’ successo a San Marino, dove nella notte tra mercoledì e giovedì i soliti ignoti avrebbero visitato almeno tre abitazioni. Nei primi due casi, i malviventi sono rimasti praticamente a mani vuote, ma al terzo tentativo avrebbero messo le mani sulle chiavi delle due auto. Sono quindi saliti a bordo dei bolidi e sono partiti in direzione del confine di Dogana. La Land Rover è stata però abbandonata nel territorio della Repubblica in corrispondenza di una discesa, mentre del Porsche al momento sembra non esserci traccia. Non è da escludere che, una volta entrati in territorio italiano, i ladri abbiano imboccato l’autostrada e siano fuggiti con il prezioso bottino.

Sulla vicenda indaga la Gendarmeria che sta ricostruendo l’accaduto e gli spostamenti compiuti dai malviventi, grazie anche all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Ad entrare in azione è stata con ogni probabilità una banda di topi d’appartamento che hanno visitato in rapida sequenza tre case. La prima era però un’abitazione sfitta e così i ladri non hanno trovato nulla di valore da rubare. Nel secondo si sono impossessati di 150 euro in contanti. Nel terzo caso hanno invece fatto il ‘colpo grosso’, trovando le chiavi della Land Rover e della Porsche che erano parcheggiate nel vialetto. Senza farselo ripetere due volte, sono saliti sulle vetture e sono scappati a tutta velocità dirigendosi verso il confine di Dogana. Per qualche motivo, tuttavia, hanno dovuto abbandonare la Land Rover, che è stata ritrovata durante la notte e restituito al proprietario. Si ignora, almeno per ora, che fine abbia fatto la Porsche. Molto probabilmente i ladri si sono diretti verso Cerasolo Ausa e qui, con ogni probabilità, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Le indagini proseguono a 360 gradi con il coinvolgimento anche delle altre forze di polizia sammarinesi e delle autorità italiane.