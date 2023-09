Colpo grosso. Malviventi svaligiano la cassaforte dell’hotel. Bottino: 17mila euro

Colpo grosso in casa Rinaldis. Ladri in azione l’altra notte all’hotel Ivano di Rivabella, la struttura della presidente dell’Associazione allbergatori. Un bottino coi fiocchi quello messo a segno dai ’soliti ignoti’ a fine stagione: tra i 17mila e i 18mila euro, come spiega la stessa Patrizia Rinaldis, che oggi si recherà in questura per sporgere denuncia. A scoprire il furto, avvenuto nell’ufficio della struttura ricettiva, la stessa leader degli albergatori: "Sono andata di buon mattino all’albergo e quando sono entrata in ufficio ho visto un cassetto ribaltato e buttato sul pavimento. La cassaforte era stata aperta, i ladri hanno preso la chiave che tenevo nel cassetto dopo averlo forzato, e prelevato tutto quel che conteneva. Cioè quasi 18mila euro, tra contanti e due assegni. Una parte dei soldi l’avevo preparato per versare l’imposta di soggiorno della prima metà di settembre di albergo e residence adiacente. Purtroppo c’era parecchio denaro perché avevo appena chiuso l’hotel, con gli ultimi clienti, una quarantina di persone tra le quali un gruppo di rugbisti, che erano partiti nella giornata di sabato e avevano appena pagato i rispettivi conti".

Un altro fatto che ha certamente ’agevolato’ l’opera dei ladri la cessazione del contratto stagionel del guardiano notturno: "Anche lui – aggiunge Rinaldis – aveva appena finito di lavorare. Io ero stata in albergo una prima volta domenica mattina, e poi ancora a pomeriggio, e l’ultima volta verso le undici di domenica sera. Era tutto tranquillo". Tempistica sospetta? "Qualche dubbio a riguardo – continua la presidente dell’Associazione albergatori – francamente mi è venuto. Per tempi di realizzazione, diciamo così, e modalità, mi sono fatta l’idea che chi è venuto a rubare sapesse perfettamente come muoversi. Forse sono stati informati da qualcuno che conosceva l’ambiente. Sono entrati nell’ufficio dalla finestrella che è a oltre due metri di altezza, e non dà sulla strada, via Coletti. Poi una volta all’interno non hanno toccato nient’altro che il cassetto, scassinandolo, dove tenevo la chiave della cassaforte. Che hanno aperto tranquillamente svuotandola". Niente copertura assicurativa. Non paga Palloni. "Tra l’altro è l’albergatore a essere considerato responsabile per l’imposta di soggiorno – puntualizza Rinaldis – e quindi toccherà a me versarla interamente al Comune di Rimini. Tengo comunque a ringraziare la questura e la polizia, la scientifica è intervenuta molto rapidamente".

In quel tratto di via Coletti non ci sono telecamere di videosorveglianza. La polizia ha controllato. "Come attività economica – conclude Rinaldis – abbiamo un contratto con l’ex civis, con le guardie che erano passate durante la notte ma evidentemente i ladri sono intervenuti successivamente. Visto che siamo a fine stagione e molte strutture ricettive, se non l’hanno ancora fatto, stanno per chiudere i battenti, invito tutti a prestare una particolare attenzione ai malintenzionati".

Mario Gradara