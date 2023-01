Colpo in Fiera, i ladri scappano con gli allestimenti di uno stand

È stato probabilmente un furto su commissione quello avvenuto, martedì, ai danni di un’azienda di Padova arrivata alla Fiera per partecipare al Sigep. Ignoti hanno portato, dal camion della ditta, un bancale di materiale destinato agli allestimenti di uno stand. Il furto è stato denunciato direttamente a Padova dai titolari dell’azienda, soltanto successivamente i carabinieri di Rimini sono stati informati dell’accaduto. Al vaglio dei militari ora ci sono le telecamere della zona, nel tentativo di risalire agli autori del colpo. La Fiera, anche nelle ore notturne, è ben presidiata, con addetti alla vigilanza. Ma si sa: in occasione del Sigep arrivano centinaia e centinaia di aziende, che fanno gola ai ladri.

Un furto di pochi spiccioli quello commesso invece l’altra notte in un negozio di parrucchiera in viale Misurata. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrata e rubato il fondo cassa: poche decine di euro. Molto più ingenti i danni al negozio.