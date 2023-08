Rimini: notte di sangue al parco Cervi, la lite finisce a coltellate

Rimini, 6 agosto 2023 - Una lite sfociata nel sangue, quella che si è consumata stanotte al parco Cervi di Rimini, a due passi dall'Arco d'Augusto.

Ad avere la peggio è stato un marocchino, ferito da alcune coltellate inferte da un altro uomo, poi scappato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato, dopo l'allarme dato da un connazionale che si trovava al parco.

Da una prima ricostruzione, pare che l'aggressione sia nata dopo una lite tra alcuni senzatetto che si rifugiano nel parco.

A un certo punto uno di loro ha estratto un coltello e ha ferito il marocchino. Portato in ospedale a Rimini, il nordafricano è stato sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso. Per sua fortuna le ferite sono state lievi.

E' stato già dimesso, i medici l'hanno giudicato guaribile in una decina di giorni. Sull'episodio indaga la polizia. Il marocchino non aveva documenti con sé, non parla bene italiano e non è ancora chiaro quale sia stato il movente dell'aggressione.