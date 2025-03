Coltelli e arnesi da scasso in auto: ladro fermato dalla polizia locale

Gli agenti della polizia locale lo hanno sorpreso a Santarcangelo con parecchi ’attrezzi’ da lavoro. Nella sua auto, durante la perquisizione, hanno trovato un po’ di tutto: due mazzette da muratore, uno scalpello, un coltello, un’ascia, un manico da piccone, forbici e vari cacciaviti. Insomma: tutti gli arnesi per rubare e scassinare. Ma nel bagagliaio c’era anche una maschera, di quelle simili ai personaggi della serie tv La casa di carta. Una volta fatti gli accertamenti, è venuto fuori che l’uomo, un 37enne italiano noto alle forze dell’ordine, aveva collezionato già numerose denunce per furti e altri reati contro il patrimonio.

L’intervento dei vigili contro il ladro è avvenuto alcuni giorni fa. Venerdì mattina, durante un servizio di monitoraggio del territorio a seguito di una segnalazione, gli agenti della polizia locale si sono presentati nel parcheggio dell’area Campana, insospettiti dalla presenza dell’uomo. I controlli nell’auto del 37enne hanno confermato i sospetti. Nella macchina nascondeva vari attrezzi da scasso e anche una maschera in grado di oscurare completamente il viso. Alle domande degli agenti, l’uomo non ha saputo fornire una valida giustificazione sul possesso di tutti quegli arnesi occultati nel bagagliaio. Arnesi che gli agenti hanno sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in quanto riconducibili a reati di porto di oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di strumenti atti a scassinare serrature. Il 37enne è stato così denunciato alla Procura, con la richiesta del foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno nel comune di Santarcangelo.

Il controllo effettuato nell’area Campana fa parte di un’attività mirata avviata dalla polizia locale da tempo, per prevenire i furti nelle abitazioni in diverse zone della città dopo la serie di segnalazioni e denunce degli ultimi mesi. Una campagna di controlli con pattuglie impiegate negli orari ritenuti più a rischio (tra le 17 e le 20), che proseguirà nelle prossime settimane.