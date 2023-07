Coltiva marijuana nell’orto di casa: denunciato

Aveva creato un vero e proprio orto casalingo e illegale di marijuana. E’ finito nei guai un cittadino maggiorenne e residente nella piccola Repubblica. Perché quell’orto illegale non è passato inosservato. Gli uomini della Gendarmeria lunedì mattina, lo hanno scoperto, nell’ambito di un’attività di sorveglianza attiva sul territorio. Hanno trovato una produzione illegale di marijuana nell’orto dell’abitazione del giovane. Un orto nel quale si trovavano decine di piantine, sia coltivate in vaso che piantate nel terreno. Una vera e propria coltivazione casalinga. Piante che sono state sequestrate dalle forze dell’ordine del Titano. Insieme a una piccola quantità di marijuana già essiccata e conservata in casa dal cittadino residente a San Marino. L’uomo è stato deferito, in stato di libertà, all’autorità giudiziaria”