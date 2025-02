Coltivava la terra già da bambina. A 28 anni riparte dall’orto urbano

La storia d’amore tra la terra e Denise Catone nasce da lontano, quando era ancora piccola e coltivava frutta e ortaggi con suo nonno Francesco. Ora la ragazza ha ventotto anni, fa la tatuatrice a Rimini, ma non ha perso la sua passione per l’agricoltura, diventando la più giovane assegnataria degli orti urbani comunali, superfici di 50 metri quadrati in concessione per cinque anni. Un legame che nasce più di vent’anni fa, quando Denise viveva ancora a Roma, la sua città di origine e con il nonno materno viaggiava su una Fiat Punto alla volta di due orticelli nelle campagne della Capitale. È proprio lì che ha messo a punto il suo pollice verde aiutandolo a irrigare e coltivare frutta e ortaggi. Oggi, tra il lavoro in azienda e la sua attività di tatuatrice, coltivare la terra rappresenta una passione che non ha mai perso e continua a legarla a nonno Francesco.

"Mi sono iscritta quasi per gioco al bando per l’assegnazione degli orti urbani – spiega la ragazza –. Il suggerimento è arrivato da mia sorella gemella che aveva visto l’annuncio sui social e non pensavo di ottenere un posto, dato che solitamente questi terreni sono gestiti da persone più grandi". E dunque l’età di Denise non ha rappresentato per nulla un ostacolo ed è stata lei una dei quaranta nuovi assegnatari degli orti urbani di via Lidice. "Coltivare un orto richiede manualità – conclude Denise –. Proprio come il mio lavoro nel mondo dei tatuaggi, seppur in una forma diversa". Gli orti di via Lidice saranno parte del nuovo ‘Parco della biodiversità’, un’iniziativa che punta a incentivare la cura dell’ambiente, la riqualificazione degli spazi urbani e la socializzazione. Con il nuovo bando il numero totale degli orti comunali sale a 117, confermando l’impegno della città verso uno sviluppo sostenibile ed un miglior utilizzo del verde. "Gli orti urbani sono un elemento chiave per la socializzazione e lo sviluppo sostenibile della città – dice l’assessora all’agricoltura Francesca Mattei – La crescente partecipazione di giovani a questi bandi dimostra un cambiamento culturale: il ritorno alla terra non è solo una scelta personale legata a una passione, ma anche un contributo al miglioramento dell’ambiente urbano". Cura dell’ambiente ma anche un vero e proprio scambio intergenerazionale di passioni, come quello tra Denise e nonno Francesco, che continua a vivere dalle campagne romane fino a Rimini.

Federico Tommasini