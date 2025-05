Coltivava marijuana nella mansarda di casa

Coltivava marijuana nella propria mansarda il riminese di 48 anni arrestato lunedì mattina a Viserba dalla squadra giudiziaria della polizia locale, che ha anche contestualmente sequestrato oltre 660 grammi di sostanza stupefacente. Il 48enne riminese, difeso dall’avvocato Jennifer Livi e già noto per un analogo arresto effettuato nel luglio 2024, nella mattinata di lunedì dopo una perquisizione domiciliare, è stato dichiarato agli arresti e posto ai domiciliari. All’interno della sua mansarda, infatti, suddivisa in due camere adibite rispettivamente all’essiccazione e alla coltivazione, sono state trovate diverse piante di marijuana: alcune già essiccate (3) e altre ancora in fase di crescita (1). In cucina, ulteriori dosi già pronte per l’uso. Il peso complessivo della sostanza sequestrata ammonta a oltre 660 grammi. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche lampade riscaldanti, ventilatori, pannelli rifrangenti e altro materiale necessario per la coltivazione domestica, mentre la stanza di essiccazione era stata allestita nella mansarda dell’uomo. Processato ieri per direttissima, l’uomo è stato rimesso in libertà dopo la convalida dell’arresto.