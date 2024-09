Colto da malore in spiaggia, muore musicista

Rimini, 30 agosto 2024 – Due giorni fa alle 16, Pasquale De Palma, all’altezza dei bagni 88-86 perde i sensi e si accascia sulla sabbia. In poco tempo, sul posto arrivano i soccorsi. I sanitari fanno di tutto per rianimarlo. Il 79enne, all’inizio sembra rispondere positivamente ai tentativi di tenerlo in vita. Non si perde tempo e lo si trasporta di urgenza all’ospedale Infermi di Rimini. Ma il suo quadro clinico peggiora e peggiora sempre di più con il passare dei minuti. Giunto al nosocomio riminese De Palma, purtroppo, muore.

Il 79enne biellese originario di Corato, nel nord Barese, si trovava in città per trascorrere un periodo di vacanza e, stando a quanto si apprende, lottava con problemi di salute da tempo.

La disgrazia che lo ha colpito lungo il litorale bellariese si lascia così alle spalle un vuoto immenso, per la moglie di De Palma, gli amici e il mondo della musica tutto. Pasquale, infatti, tra le sue attività, aveva guidato l’orchestra ’Lino e i Gabbiani’, un piccolo complesso di Biella che amava animare le serate tra locali e ristoranti.

Una tragedia quella dei giorni scorsi che sembra ripercorrere gli stessi passi delle altre quattro disgrazie estive sul lungomare di Bellaria Igea Marina. Un malore in spiaggia, la corsa in ospedale, e l’arrivo della più amara notizia. L’ultima persona a perdere la vita in circostanze simili era stata Silvia Coppolino, ragazza deceduta l’otto agosto scorso. La 24enne turista bresciana era in vacanza con la mamma, quando in spiaggia inizia sentirsi male. Arrivano i soccorsi ma non c’è nulla da fare. La giovane ragazza perde la vita per un arresto cardiaco. Tristemente simile ma diversa è anche la storia del 70enne pugliese originario di Bitonto, morto lo scorso 31 luglio, dopo un malore avvenuto quando stava nuotando a 40 metri dalla costa bellariese. Inutili, anche in quel caso, sono stati i tentativi di rianimazione. Tra l’otto e il nove luglio sono stati registrati inoltre due decessi, avvenuti anche questi sulla spiaggia. A perdere la vita in acqua, dopo un malore, un turista svizzero di 81 anni che si trovava in vacanza insieme al figlio e al nipotino e una signora bellariese di 71 anni.