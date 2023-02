Colto da malore, salvato dopo due giorni dai carabinieri

La sua assenza dal centro di Bellaria Igea Marina ha insospettito i carabinieri e le persone a lui più vicine. I militari hanno così deciso di andare a cercarlo a casa e grazie a questo intervento, gli hanno salvato la vita. Un 60enne del posto, conosciuto da tutti e molto abitudinario, è stato salvato pochi giorni fa, grazie alla caparbietà dell’appuntato Andrea Tittarelli. Il militare ha notato l’assenza dal centro di Bellaria dell’uomo, che ogni giorno frequentava la zona, negli stessi orari. L’uomo ha anche problemi di salute. "Da qualche giorno non si vedeva in giro _ dice l’appuntato Tittarelli _ Frequentava ogni giorno il solito bar, alcuni esercizi commerciali e faceva gli stessi giri. Non vedendolo da due giorni, mi è venuto qualche dubbio e ho provato a telefonargli sia al cellulare che a casa, ma niente. A questo punto ho capito che forse c’era qualcosa che non andava e ho deciso di andare a fondo. Mi sono recato a casa sua con il comandante Roberto Cabras e il luogotenente Giuseppe Schietroma".

Dopo una serie di citofonate, senza risposta, i militari si sono accorti che da dentro casa arrivavano delle strane grida, richieste di aiuto. Con l’aiuto dei vigili del fuoco e del personale del 118, i carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione. Il 60enne è stato trovato nudo in bagno: aveva avuto un malore due giorni prima. Il soccorso è stato provvidenziale, l’uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale medico, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza l’appartamento, anche in ottica di impianti e eventuali fughe di gas. Un lieto fine che ha visto il sindaco Filippo Giorgetti, ieri mattina, premiare i carabinieri. Ha consegnato loro una pergamena di encomio. "L’Arma _ dice il primo cittadino _ è un grande esempio di presidio e cura della nostra comunità. Dall’attenzione nelle piccole cose nascono azioni in grado di salvare letteralmente la vita di una persona. Il tutto alimentato dalla generosità, da una rete relazionale sana, dall’alta professionalità dei nostri militari e dal grande senso civico. Sono stati tanti i successi registrati dall’Arma in questi anni sul piano investigativo e nell’impegno quotidiano".