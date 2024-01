"Combattiamo le mafie aiutando i fragili"

"Questo progetto mette al centro chi ha bisogno, anche così si combattono le mafie". Lo ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini, intervenuto all’inaugurazione dell’immobile di via Baldini a Igea Marina, confiscato una decina di anni fa alla mafia, ristrutturato e arredato per diventare luogo di reinserimento e inclusione sociale destinato a persone con fragilità. Erano presenti, insieme a Bonaccini, il sindaco Filippo Giorgetti, il prefetto Rosa Maria Padovano e il presidente del Distretto socio-sanitario Kristian Gianfreda. "Oggi è un giorno molto importate, anche dal punto di vista simbolico, non solo per Bellaria Igea Marina, ma per l’intero territorio regionale – ha aggiunto Bonaccini –. Restituiamo infatti alla comunità un immobile confiscato al crimine organizzato e lo mettiamo a disposizione di un progetto di grande rilevanza sociale che mette al centro persone fragili che hanno bisogno di supporto per conquistare autonomia e autostima. Anche così si combattono le mafie, con la forza dell’esempio e promuovendo la cultura della legalità, soprattutto tra i giovani".

L’alloggio, il ’Gruppo Appartamento Reabita’, è in una zona residenziale vicina al Parco del Gelso. E’ stato riqualificato grazie a un investimento di 440.000 euro, di cui 300.000 euro stanziati dalla Regione, 80.000 messi a disposizione dal Pnrr e i restanti 60.000 euro dal Comune. L’appartamento può ospitare fino a sei persone ed è composto da tre camere da letto doppie, due bagni e un ampio spazio living comune, che comprende cucina più soggiorno. Gli ospiti, individuati dai responsabili del Distretto socio-sanitario di Rimini Nord, alloggeranno in un’abitazione "estremamente funzionale e concepita su misura rispetto alle loro esigenze, senza barriere architettoniche, in un contesto abitativo all’avanguardia per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche e all’insegna della sostenibilità". Il tutto "studiato per garantire loro una bassissima intensità assistenziale, requisito chiave per concretizzare le finalità del gruppo appartamento, ovvero la valorizzazione massima dell’autonomia, dell’indipendenza e dell’autostima delle persone conviventi".

Quello di Bellaria Igea Marina – segnala la Regione – è il 28° immobile confiscato alla mafia e destinato a un Comune dell’Emilia-Romagna, sul quale la Regione è intervenuta con propri fondi per finanziare l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione, in base ad un accordo di programma stipulato nel 2022 con il Comune rivierasco". Dal 1996 in Emilia Romagna a sono stati sottratti alla criminalità ben 276 immobili, di cui 81 già destinati.

m. gra.