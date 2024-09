Come arrivare e dove parcheggiare al MotoGp di Misano 2024: viabilità e navette

Misano Adriatico (Rimini), 5 settembre 2024 — È finalmente tempo di MotoGP a Misano Adriatico. Il primo dei due GP in programma al “Marco Simoncelli” andrà di scena questo weekend: da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Sarà una grande festa, con la speranza di tanti ducatisti di vedere il tre volte iridato Francesco Bagnaia rifarsi sugli altri dopo il weekend da incubo di Aragón, dominato in lungo e in largo dalla Gresini di Marc Marquez.

Il circuito Marco Simoncelli e Pecco Bagnaia: si torna in pista a Misano da venerdì 6 settembre a domenica 8

Suo fratello Alex, invece, è salito con l’altra Ducati del team sulla schiena di Pecco, in un brutto incidente di gara che poteva procurargli serie conseguenze. La gara del weekend potrebbe essere una rivincita per il torinese e cittadino onorario di Pesaro (dove vive con la moglie Domizia Castagnini), ma per assistere del tutto all’appuntamento in programma, senza rischiare di ritrovarsi nel traffico, il consiglio è di muoversi con tempo.

Zona rossa, gialla e verde

Proprio il circuito romagnolo, attraverso l’agenzia di comunicazione Smart, ha annunciato il piano di viabilità in vista del GP, che agevolerà l’arrivo e il deflusso del pubblico dal circuito durante le tre giornate, elaborato dal tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Rimini con il coinvolgimento degli enti e Forze di Polizia interessati. Sono per l’occasione state individuate tre zone di accesso, connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da colori diversi. In primis il rosso, per i possessori di biglietti Tribuna A-B-C-D- D TOP, Tribuna Misanino, Tribuna Carro, Tribuna Centrale, Paddock–Hospitality Pass Parking. Poi il giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gold, quindi il verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2.

I tifosi sugli spalti di un GP di Misano di MotoGP

Dove uscire dall’autostrada A14

Una segnaletica installata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica accompagnerà inoltre le persone dirette all’autodromo, con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire per raggiungere le zone di accesso, i parcheggi, le zone per la sosta dei disabili e le casse. In previsione del notevole afflusso di pubblico, i percorsi principali di accesso alla zona gialla e verde sono stati individuati nell’area a monte di Misano, in maniera da snellire i flussi di traffico presenti nelle direttrici viarie principali (SS16 e strade provinciali). La zona rossa sarà accessibile prioritariamente dalla statale 16 Adriatica. Per quanti arrivano dall’autostrada A14, è consigliata l’uscita di Riccione per i percorsi giallo e verde, mentre per il percorso rosso l’uscita indicata è quella di Cattolica.

Come andare via

Il deflusso sarà agevolato mediante l’utilizzo di strade nell’entroterra nei comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano. Ad ogni area limitrofa al circuito corrisponderà un determinato percorso, individuato mediante segnaletica verticale appositamente posizionata che permetterà di raggiungere agevolmente i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica. Le aree circostanti l’autodromo, come gli scorsi anni, saranno interdette al traffico dal giovedì sera, fatta eccezione per i residenti, le forze dell’ordine e i possessori del pass parking. Chi vigilerà sul funzionamento del piano saranno oltre 100 agenti della polizia stradale e del Corpo intercomunale di polizia locale dei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Lungo le strade saranno infine presenti degli steward per fornire assistenza e informazioni.

I parcheggi e le navette

Per quanto riguarda i parcheggi, nelle tre zone di accesso al circuito saranno a disposizione numerosi e ampi parcheggi gratuiti per i tre giorni dell’evento. Da venerdì a domenica, dalle 8 alle 17.30, saranno inoltre disponibili i trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Il costo del biglietto è di 4 euro per l’andata e di 7 euro per il ritorno.

Nella giornata di domenica, quindi, sarà attivo un servizio navette gratuito, svolto da Start Romagna, con partenze da Riccione e Cattolica dalle 7.30 alle 13 e ritorno da Misano dalle 15 alle 18. Per le informazioni sugli orari e sui percorsi basterà solo cliccare a questo link.