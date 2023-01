Come cambia la viabilità a Santarcangelo

Cambio di viabilità per le vie di Sopra, del Piano e Busca a Santarcangelo. A partire da domani entrano in vigore alcune modifiche alla circolazione del traffico su strade che vengono utilizzate come scorciatoia e bretella di collegamento tra le vie Trasversale Marecchia e Marecchiese. La decisione – sperimentale – risponde alla necessità, segnalata dai residenti di San Martino dei Mulini, di alleggerire il traffico. A partire da domani sarà vietato il transito in via del Piano e nel tratto di via di Sopra compreso tra le vie del Piano e di Sotto. L’ordinanza prevede un’eccezione per forze dell’ordine e servizio di emergenza, per coloro che procedono in direzione di marcia via Busca-di Sopra, per macchine agricole oltre che per i veicoli dei residenti. Prevista l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Busca compreso tra le vie del Piano e Tamagnini.