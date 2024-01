Come combattere il gioco d’azzardo patologico

Gioco d’azzardo patologico, come prevenirne il disturbo e riconoscere i segnali d’allarme ma anche a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Oggi alle 15.45 alla Domus Nostra Pio XII a Cattolica si parlerà di tutto questo nell’incontro ‘Le insidie vestite da innocenza’. Relatori della giornata saranno psicologi, amministratori, esperti e don Andrea Sconamiglio. L’incontro è nato dall’idea di una volontaria Caritas di Cattolica, Isabella Micieli: "Con il moltiplicarsi di giochi, anche online, i giovani sono sempre più attratti da questo mondo. Per non parlare delle sale gioco che possono essere luoghi anche di riciclo di denaro sporco. Nell’incontro si parlerà di questi e altri pericoli. E offriremo anche le linee guida per rivolgersi allo sportello dedicato Match, che si trova nella sede A-Social Space di Riccione". Per informazioni sul servizio di consulenza e aiuto: 351 5039709. Ingresso gratuito.